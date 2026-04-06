Las Chivas de Guadalajara igualaron por 2-2 frente a Pumas UNAM en el duelo correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026, en un partido lleno de emociones. El Rebaño Sagrado pudo mantener el invicto como local y Gabriel Milito tuvo que mover el banco para lograr la remontada. Quien no estuvo entre las variantes disponibles fue el fichaje Jonathan Pérez.

La directiva rojiblanca se movió rápido en el mercado para conseguir los fichajes de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, los cuales eran prioridad para el cuerpo técnico encabezado por Milito. Cuando parecía que las Chivas se despedían del mercado, llegó la contratación a último momento del extremo zurdo Jonathan Pérez, proveniente de Los Ángeles Galaxy.

Jonny Pérez hizo su debut en el Clásico Tapatío de Estados Unidos (@Chivas)

Sin embargo, el poco tiempo que ha tenido Jonny Pérez para adaptarse y compartir con sus compañeros parece jugarle en contra en estos momentos, ya que Gabriel Milito tiene por delante otras prioridades. El futbolista de 23 años hizo su debut en el reciente Clásico Tapatío que tuvo lugar en Estados Unidos, con victoria para el Rebaño por 1-0.

En aquel partido, muchos aficionados notaron que Jonny Pérez aún no estaba del todo acoplado a la idea de Gabriel Milito. Esto parece tener sentido ya que para el duelo frente a Pumas, el cuerpo técnico decidió no incluirlo entre las opciones del banco de suplentes, donde apostó por otras opciones y acabó dando ingreso a Brian Gutiérrez, Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda, Santiago Sandoval y Miguel Gómez.

¿Qué dijo Milito sobre Jonathan Pérez?

Tiempo atrás, cuando se le consultó por la falta de minutos de Jonathan Pérez, Milito respondió: “Jonathan acaba de llegar con nosotros. Es un chico con muy buenas condiciones. Se está adaptando a nuestra manera de jugar, es un futbolista ofensivo, pero que podría también, en alguna posibilidad jugar digamos de carrilero. Llegará su momento. El tema es que él está en plena etapa de adaptación en una etapa de conocimiento y aprendizaje de digamos el grupo. Tienen un tiempo ya juntos, él es el más nuevo y el que menos tiempo tiene”

“El proceso de adaptación hay que a veces esperarlo. Pero si llegó al club es porque lo consideramos necesario, importante y ya cuando lo veamos que está en la misma dinámica que el resto tendrá minutos y jugará. Hoy está mucho mejor con respecto a la primera semana por ejemplo. Con el paso del tiempo los jugadores van adaptándose y él lo está haciendo realmente muy bien, ya lo verán”.