El empate 2-2 entre Chivas de Guadalajara y Pumas UNAM en el Estadio Akron tuvo un protagonista especial: Uriel Antuna. El atacante con pasado rojiblanco volvió a convertirle al Rebaño y esta vez optó por no celebrarlo. De hecho, hasta le pidió perdón a la afición local. Tras el encuentro, explicó su decisión y reflexionó sobre su paso por el cuadro tapatío.

En zona mixta, Uriel Antuna fue directo al reconocer su error del pasado, cuando mandó a callar a la afición de Chivas tras convertirle con Cruz Azul: “En su momento obviamente cometí un error. Los equipos que son grandes creo que se respetan… y al yo jugar acá, en algún tipo de frustración seguramente cometí ese error”. El delantero hizo referencia a aquel recordado episodio en el que festejó de manera polémica su gol en el Estadio Akron.

Lejos de esquivar el tema, Antuna insistió con su postura actual: “Le pido disculpas a la afición, a todos por festejar de esa manera. Creo que no es un festejo apropiado para una institución tan grande que se merece respeto y hoy no fue la excepción”. Así, dejó en claro que su nuevo gesto tras el primer gol de Pumas no fue casual, sino una forma de reiterar ese arrepentimiento por el gesto ante su antiguo club.

Uriel Antuna habló de su mal paso por Chivas

El propio Uriel Antuna también recordó su etapa con el Guadalajara y explicó su proceso personal: “Obviamente es parte del crecimiento. Llegué muy joven… vas aprendiendo cosas, vas madurando”. En esa línea, remarcó que nunca ha dejado de esforzarse al máximo, ni aquella vez en Chivas ni en sus posteriores pasos por Cruz Azul, Tigres y actualmente Pumas.

De hecho, el atacante asumió la responsabilidad por quedar en deuda en su paso por Chivas: “Por equis razón, no me fue como yo hubiese querido, como la gente hubiese querido, también por la cifra que se pagó por mí. Lo asumo, no me fue bien. Nuevamente, pido una disculpa”. Durante su paso por el Guadalajara, Antuna disputó 64 encuentros con un saldo de seis goles y nueve asistencias.