Armando González vive un gran presente y se perfila para firmar un capítulo histórico en el Club Deportivo Guadalajara, debido a que sus constantes goles en el Torneo Clausura 2026 lo tienen muy cerca de una hazaña sin precedentes dentro del equipo rojiblanco.

El futbolista de 22 años de edad busca convertirse en el primer bicampeón goleador de nuestras Chivas, pues actualmente se ubica en la primera posición de la tabla individual con 12 tantos.

El semestre pasado compartío el título de goleo con Joan Pedro y Paulinho, elementos de Atlético de San Luis y Toluca, respectivamente, luego de sumar cada uno 12 dianas.

Cabe mencionar que de los siete campeones que ha tenido el Rebaño Sagrado en su historia, ninguno de ellos logró un bicampeonato, así que la “Hormiga” está cerca de convertirse en el primero y así escribir su nombre con letras de oro.

Armando González está cerca de hacer historia en Chivas.

Además, Armando González podría establecerse como el jugador del Club Deportivo Guadalajara con más goles en una temporada, en caso de llegar a 27 tantos, pues está a tres a falta de cuatro fechas por culminar la Fase Regular del Torneo Clausura 2026.

¿A qué equipos les ha marcado Armando González?

En el Torneo Clausura 2026, Armando González ha dejado su huella goleadora frente a Pachuca, Querétaro, Atlético de San Luis, Mazatlán, América, León, Atlas, Santos Laguna (al que le marcó en dos ocasiones), Rayados de Monterrey y Pumas, consolidándose como uno de los artilleros más determinantes del campeonato.