Armando González continúa consolidándose como uno de los delanteros más determinantes del futbol mexicano. Con el gol anotado en el reciente partido del Club Deportivo Guadalajara ante Pumas, el atacante llegó a 12 anotaciones en el Torneo Clausura 2026.

Con esto, la “Hormiga” González se coloca a dos dianas del América, quien después de 13 fechas disputadas, todo su plantel solo ha marcado 14 tantos, siendo con esto una de las peores ofensivas del presente campeonato.

Cabe mencionar que el máximo goleador del conjunto de las Águilas en el Torneo Clausura 2026 es Brian Rodríguez, quien registra apenas tres goles, de manera que Armando González lo supera por nueve dianas.

De esta manera, la “Hormiga” González vuelve a exhibir al América en el semestre, recordando que en su enfrentamiento de la Jornada 6, Chivas se impuso gracias a una anotación suya.

Armando González suma 12 goles en el Torneo Clausura 2026.

¿Quiénes han sido las víctimas de Armando González en el Clausura 2026?

Las víctimas de Armando González en el Torneo Clausura 2026 han sido: Pachuca, Querétaro, Atlético de San Luis, Mazatlán, América, León, Atlas, Santos Laguna en dos ocasiones, Rayados de Monterrey y Pumas.