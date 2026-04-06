Chivas logró rescatar un agónico empate ante Pumas luego de irse al descanso perdiendo por dos goles de diferencia en el primer tiempo. De lo que nadie habla es de la ayuda que recibió Keylor Navas de un auxiliar de los Universitarios dentro del campo de juego para que adivine a dónde iba a rematar a Armando González el penal de último minuto.

No hay dudas de que la Hormiga es una de las figuras más importantes del equipo de Gabriel Milito debido a que no para de anotar goles en el Clausura 2025. Es más, la actualidad lo tiene como líder en solitario de la tabla general de goleo luego de anotarle un doblete al exportero del Real Madrid y PSG.

Por otro lado, lo que nadie notó de la ejecución del penal de Armando González fue la ayuda que recibió Keylor Navas de uno de los auxiliares de Efraín Juárez que se encontraba delante de los carteles de publicidad. Sin embargo, el goleador del Guadalajara lo fulminó al guardameta Universitario al palo derecho.

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo?

Antes del partido frente a Pumas, Armando González se ubica en la primera posición de la tabla de goleo con 12 goles. Detrás de él se encuentra Joao Pedro, goleador de Atlético de San Luis, con once anotaciones.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general de posiciones del Clausura 2026?

Chivas llega a este partido por el Clausura 2026 como líder en solitario de la tabla general de posiciones con 31 puntos. Una victoria lo afianza en lo más alto de un campeonato, pero una derrota frente a Pumas no los hará caer de esa posición porque Toluca y Cruz Azul perdieron ante Querétaro y Pachuca respectivamente