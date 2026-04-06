Armando González podría estar viviendo sus últimos partido como jugador del Club Deportivo Guadalajara debido a que el Feyenoord de los Países Bajos se encuentra interesado en sus servicios.

El especialista en el mercado de fichajes, Ikecarrera, reveló en su cuenta de Instagram que el equipo de la Eredivisie ya le echó el ojo al atacante de Chivas, incluso, asegura que en verano vendrían por él.

“Feyenoord sigue de cerca a Armando “Hormiga” González y contempla ir por el en el mercado de verano. Interés serio de cara al próximo mercado”, escribió Ikecarrera.

Cabe mencionar que el Feyenoord no es el único equipo que ha mostrado interés en el futbolista de 22 años de edad, pues también ha sido vinculado con el FC Barcelona y Borussia Dortmund.

Armando González es objeto del deseo del Feyenoord.

¿Cuantó vale Armando González en Chivas?

En el sitio especializado Transfermark, el valor actual de Armando “Hormiga” González ronda los 15 millones de euros, equivalente a poco más de 307 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, tres millones de euros menos de lo que vale Mazatlán FC, así que esta sería la cantidad que podría pedir Chivas por su ficha.