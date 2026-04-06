El buen momento de Armando González sigue llamando la atención fuera de México, pues el delantero de Chivas ha despertado el interés de un nuevo equipo en el Viejo Continente, específicamente del Feyenoord, que ya lo sigue de cerca pensando en el próximo mercado de verano.

Según Ikecarrera, especialista en fichajes, el conjunto neerlandés no solo ha mostrado curiosidad, sino que contempla seriamente la posibilidad de ir por el atacante rojiblanco.

Su rendimiento en el Torneo Clausura 2026, donde se ha consolidado como uno de los goleadores más destacados, ha sido clave para llamar la atención desde el otro lado del charco.

Cabe mencionar que el crecimiento del futbolista de 22 años de edad ha sido notable en el último año, convirtiéndose en una pieza fundamental para el Club Deportivo Guadalajara.

Armando González pasa por un gran momento futbolístico.

Señalar que de ce cara al mercado de verano, todo apunta a que el nombre de Armando González seguirá generando ruido, pues no es la primera vez que lo vinculan con un equipo de Europa, ya que anteriormente se le ha relacionado con el FC Barcelona y Borussia Dortmund.

¿Cuantó podría pedir Chivas por Armando “Hormiga” González?

En el sitio especializado Transfermark, el valor de Armando “Hormiga” González ronda los 15 millones de euros, equivalente a poco más de 307 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, por lo que esto podría pedir Chivas por sus servicios.