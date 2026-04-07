El futuro de Raúl Rangel comienza a generar expectativa, ya que crecen los rumores sobre una posible salida del Club Deportivo Guadalajara en el próximo mercado de verano. Todo dependería de su desempeño en la Copa del Mundo, donde podría llamar la atención de clubes europeos que ya lo siguen de cerca.

Ante este panorama, la directiva de Chivas ya estaría analizando alternativas para reforzar la portería, teniendo como principal opción a Carlos Acevedo, actual capitán de Santos Laguna.

Sin embargo, la directiva del Rebaño Sagrado no la tendría sencilla, ya que el interés por el arquero de 29 años no sería exclusivo: se habla de que tanto el América como Toluca también lo tendrían en la mira, lo que podría encarecer su fichaje.

Carlos Acevedo podría ser la primera opción de Chivas ante la posible baja del “Tala” Rangel.

Cabe señalar que la llegada de Carlos Acevedo representaría una apuesta sumamente atractiva debido a que es considerado uno de los mejores guardametas del futbol mexicano y, salvo algún imprevisto, apunta a ser la tercera opción en la portería del TRI en el Mundial de 2026.

¿Cuánto podría pagar Chivas por Carlos Acevedo?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermark, el valor actual de Carlos Acevedo en Santos Laguna ronda los 3 millones de euros, es decir, poco más de 61 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto podrían pedirle a la dirigencia de Chivas por sus servicios.