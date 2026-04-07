Chivas inició de forma atropellada la etapa de Gabriel Milito como director técnico en el Apertura 2025, tardando varias jornadas en encontrar la manera de ejecutar correctamente el plan de juego del estratega argentino. Sin embargo, una vez que el equipo logró asimilar su idea futbolística, los resultados positivos comenzaron a llegar de manera constante, cambiando por completo el panorama del Guadalajara.

Para muestra está la tabla general de la temporada 2025-2026, en la que Chivas se ubica actualmente en el tercer lugar, solo por detrás de Toluca y Cruz Azul. Lo que hace algunas semanas parecía un objetivo prácticamente imposible, como alcanzarlos o incluso superarlos, hoy luce como una meta alcanzable para el Rebaño Sagrado, pues los Escarlatas están a solo 3 puntos, aunque por su diferencia de goles, el Rebaño Sagrado muy probablemente necesitaría superarlos en puntos para quitarles el primer puesto.

Las recientes derrotas y empates que han sufrido tanto los Diablos Rojos como la Máquina terminaron pasándoles factura, mientras que el Guadalajara ha logrado mantener una racha mayormente positiva. Por ello, al término de la Jornada 13 del Clausura 2026, Toluca suma 63 puntos, Cruz Azul 62 y Chivas 60, una diferencia mínima que hace unas semanas parecía imposible de recortar.

Esta tabla cobra especial relevancia para el Guadalajara debido a que el equipo que finalice en el primer lugar recibirá un premio económico cercano al millón de dólares, una cifra que podría ser clave para reforzar al plantel rumbo al siguiente torneo. Por ello, en los 12 puntos que aún quedan por disputarse, Chivas no puede permitirse dejar unidades en el camino si pretende superar a sus rivales directos.

Las derrotas de Chivas ante Cruz Azul y Toluca le pasaron factura en la Tabla de la Temporada

Las derrotas sufridas ante Cruz Azul y Toluca en las jornadas 7 y 8 terminaron siendo especialmente costosas para el Guadalajara, ya que significaron la pérdida directa de seis puntos que sus rivales aprovecharon para tomar ventaja. Sin embargo, el cierre del Clausura 2026 promete ser intenso, con los tres equipos peleando punto a punto por quedarse con la cima de la tabla de la temporada.