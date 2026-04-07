El gran momento que vive Armando “Hormiga” González no ha pasado desapercibido fuera de México. El delantero del Club Deportivo Guadalajara se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del Torneo Clausura 2026, donde marcha como líder de goleo con 12 tantos.

El rendimiento del canterano de Chivas ha despertado el interés del Feyenoord, equipo que ya lo tendría en la mira como posible refuerzo para el próximo mercado de verano, de acuerdo con Ikecarrera.

Ante este escenario, en el entorno rojiblanco ya estaría tomando precauciones y una de las opciones más claras estaría dentro de casa, pues podrían apostar por el talento del Tapatío de la Liga de Expansión MX.

¿Qué jugador del Tapatío podría ser el reemplazo de Armando González?

Se trata de Vladimir Moragrega, quien ha tenido una campaña destaca en la Segunda División. Incluso, este martes volvió a levantar la mano al firmar un doblete en la victoria de su equipo ante Coyotes de Tlaxcala.

Vladimir Moragrega sigue peleando el título de goleo.

El artilero de 27 años de edad suma nueve goles en el Torneo Clausura 2026, cifra que lo coloca también como líder de goleo en su categoría, por lo que podría ser el reemplazo ideal de Armando González.

Cabe mencionar que, apostar por Vladimir Moragrega no solo representaría mantener la identidad del Club Deportivo Guadalajara, sino también darle continuidad a un proyecto que busca consolidar talento joven en el máximo nivel.