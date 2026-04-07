El Tapatío por fin regresó a la senda del triunfo en este Clausura 2026 al derrotar a los Coyotes de Tlaxcala en duelo pendiente de la jornada 7, en donde la buena noticia fue el despertar goleador de Vladimir Moragrega en el torneo con un doblete.

El delantero de 27 años de edad se consolidó como el mejor artillero que tiene la filial de Chivas y toda la Liga de Expansión al llegar a 9 goles en el semestre tras 12 partidos disputados, por lo que ahora es el mejor romperredes de la División de Plata del futbol mexicano.

Con este doblete registrado frente a los Coyotes, Moragrega le quitó el trono de los goleadores al otro canterano del Guadalajara, Luis Puente, quien presume 8 goles en el torneo.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026 en la Liga de Expansión

¿Cuándo se jugará el Tapatío vs. Irapuato?

La filial del Guadalajara volverá a la competencia en el Clausura 2026 el próximo sábado 11 de abril en la cancha del Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez cuando reciba al Irapuato, compromiso que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.