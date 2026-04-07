Tapatío regresó a la senda del triunfo y con ello subió radicalmente en la tabla de posiciones del Clausura 2026 en la Liga de Expansión al derrotar a los Coyotes de Tlaxcala en el duelo pendiente correspondiente a la jornada 7.

La escuadra comandada por Pepe Meléndez estaba urgido de un triunfo que le devolviera la confianza y sobre todo, que le impulsara en la tabla de posiciones, ya que antes de este compromiso, los rojiblancos estaban en la posición 7 con 17 puntos.

Sin embargo, con este triunfo sobre la escuadra de Coyotes, el Tapatío se catapultó hasta el cuarto lugar general con 20 puntos, quedándose solamente por detrás del Tepatitlán, Atlético Morelia y Atlético la Paz.

Tabla de posiciones ACTUALIZADA del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Tapatío vs. Irapuato?

La filial del Guadalajara volverá a la competencia en el Clausura 2026 el próximo sábado 11 de abril en la cancha del Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez cuando reciba al Irapuato, compromiso que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.