La final del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX tendrá un marcado acento rojiblanco. Jaiba Brava y Tepatitlán definirán al nuevo campeón, con plantillas que tienen una totalidad de siete jugadores con pasado en las Chivas de Guadalajara. Con distintos roles y protagonismo, todos tienen un mismo objetivo: consagrarse lejos de Verde Valle.

Del lado de Tepatitlán, la presencia es más acotada. Wiliam Guzmán aparece como el caso más destacado: mediapunta con olfato goleador y gran calidad técnica, atraviesa un buen momento y se ha consolidado como una pieza regular en el equipo. Su historia con Chivas tuvo un arranque prometedor, con aquel gol agónico en su debut en 2013 ante Morelia, aunque su paso por el club fue breve.

Wiliam Guzmán, con pasado en Chivas, es titular en Tepatitlán (Imago7)

Distinto es el presente de Ulises Cardona, surgido de la cantera rojiblanca pero con un recorrido particular en su carrera. Tras su salida de Chivas, cruzó de vereda para jugar en Atlas, el acérrimo rival, y luego pasó por equipos como Tigres, Mazatlán y Necaxa, buscando consolidarse en la Liga MX. Hoy, con 27 años, milita en Tepatitlán dentro de la Liga de Expansión, aunque en marzo de este año se quedó fuera de las canchas tras una grave rotura del tendón de Aquiles.

En la Jaiba Brava, en cambio, el ADN Chivas tiene mucho más peso. En el mediocampo sobresalen Sergio Flores y Rubén Domínguez, ambos titulares y referentes del equipo. A ellos se suma Edson Torres, el nombre más determinante del plantel: zurdo, talentoso y con pasado campeón en Chivas, es una de las grandes figuras de la Liga de Expansión y un futbolista capaz de marcar diferencias en momentos clave.

Sergio Flores es titular y referente en la Jaiba Brava (Imago7)

El plantel de la Jaiba se completa con otros tres ex rojiblancos: Deivoon Magaña, importante en esta Liguilla por su aporte por la banda derecha; André Marioni Ham, quien busca relanzar su carrera tras superar lesiones y de momento ha tenido pocos minutos; y por último José Peralta, delantero formado en el Rebaño que cumple un rol más secundario ingresando desde la banca.

¿Cuándo se juega la Final de la Liga de Expansión MX?

La final del Clausura 2026 se disputará a ida y vuelta entre Tepatitlán y la Jaiba Brava: el primer partido se jugará en el Estadio Tamaulipas, casa del conjunto tamaulipeco, mientras que la vuelta será en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, donde Tepatitlán definirá el título como local. Los encuentros están previstos para disputarse a mitad de semana y el fin de semana, respectivamente, con horarios aún por confirmar por la Liga de Expansión MX.