El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 cuando enfrente a Pumas por la jornada 13 en el Estadio Akron. De cara a un duelo trascendental para el Rebaño Sagrado, Diego Campillo habló en conferencia de prensa para advertir al equipo de Efraín Álvarez al señalar que van a jugar una final.

El Guadalajara no solo da de qué hablar por su buen futbol, sino que además es líder en solitario de la tabla general de posiciones. Sin embargo, ante Toluca y Cruz Azul perdió por no mantener la concentración ni bien arrancó el partido.

En medio de este contexto, Chivas se prepara para volver a tener acción en el Clausura 2026 cuando enfrente a unos Pumas que viene levantando su nivel. De cara al duelo del próximo fin de semana Diego Campillo dejó advertencia al conjunto de Efraín Juárez al señalar que van a jugar el partido como si fuera una final.

Diego Campillo ya calienta el Clásico Tapatío

“Igual que todos. Jugarlos como una final El próximo va a ser importante. Así que el equipo está concentrado, está motivado y vamos a hacerlo bien”, expresó el defensor rojiblanco en zona mixta tras superar a Atlas por 1-0.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Clausura 2026?

Chivas volverá a jugar en el Clausura 2026 el próximo domingo cinco de marzo cuando enfrente a Pumas en el Estadio Akron a las 20:07 del Centro de México. El partido se podrá ver solamente por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.