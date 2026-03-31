El domingo Chivas enfrentó a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío en Estados Unidos en plena fecha FIFA. De lo que nadie habla fue del abrazo paternal de Gabriel Milito a Hugo Mata antes de que debutara en el primer equipo en el Clásico Tapatío.

Una de las grandes ideas en este tipo de partidos es poder encontrar solución a las bajas que tendrá el equipo por Selección Mexicana. Por esta razón el técnico argentino decidió en el segundo tiempo ensayar las posibles modificaciones que realizaría para la fiesta grande del futbol mexicano.

Por otro lado, en el mismo partido Gabriel Milito le dio el gusto a varios jugadores de fuerzas básicas a que tengan sus primeros minutos con el equipo. Uno de ellos fue Hugo Mata, quien tuvo su primera concentración con el Guadalajara e ingresó en el segundo tiempo para reemplazar al lesionado Omar Govea.

Hugo Mata debutó en el primer equipo de Chivas. (Foto: X / @Chivas)

De lo que no se habla es en la charla que mantuvo el entrenador argentino con Mata y Leonardo Jiménez al explicarle junto a su ayudante lo que querían que hagan dentro del campo de juego. Tras las indicaciones lo palmeó y abrazo. Segundos más tarde volvió a estar con él para volver a repetir lo que quería.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Clausura 2026?

Chivas volverá a jugar en el Clausura 2026 el próximo domingo cinco de marzo cuando enfrente a Pumas en el Estadio Akron a las 20:07 del Centro de México. El partido se podrá ver solamente por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.