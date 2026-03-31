Una de las grandes dudas que surge en Chivas es en relación a cuántos jugadores podrá perder en la Liguilla porque serán convocados a la Selección Mexicana. En medio de este contexto, Diario Récord confirmó que la FIFA le daría una mala noticia al Guadalajara debido a que no permitiría que se abra el mercado de pases para fichar jugadores para la fiesta grande del futbol mexicano.

No hay dudas de que uno de los grandes afectados por el mundial es el Guadalajara debido a que perderá jugadores claves que irán a la extensa concentración que llevará adelante Javier Aguirre con el Tri desde mayo.

En medio de este contexto se habló mucho del acuerdo al que llegaron los equipos de la Liga MX para pedirle a la FIFA que le permita fichar jugadores locales que no avancen a la fiesta grande con sus equipos. Esta mañana Diario Récord confirmó que desde el máximo ente del futbol mundial la respuesta sería negativa.

Chivas no tendría refuerzo para la Liguilla. (Foto: X / @Chivas)

“Ya sabemos que hubo acuerdo de dueños para ceder a seleccionados a la concentración mundialista en plena Liguilla, y que acordaron pedir a FIFA poder reemplazarlos con refuerzos extraordinarios temporales”, comentó Francotirador de Diario Récord.

Y agregó: “Con la visita de Infantino y su séquito, Doña Fede volvió a preguntar si finalmente sí les van a dar chance de hacer estas contrataciones especiales, pero los Fiferos se hicieron como que la Virgen les hablaba: No hubo respuesta y yo creo que como decía Don Teofilito, ‘ni la habrá’. Pinta para que el plan que tenían para no estropear la Liguilla no jale este Clausura 2026”.

¿A qué hora se juega México vs. Bélgica?

México ante Bélgica se jugará este martes 31 de marzo en Chicago a las 19:00 del Centro de México y será transmitido por Azteca 7 y TUDN. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores del Guadalajara en Estados Unidos.