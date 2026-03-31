Chivas se prepara para enfrentar a Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX. El Guadalajara se ubica en lo más alto de la tabla general de posiciones y una victoria lo dejaría clasificado a la Liguilla.

En medio de este contexto, la Selección Mexicana enfrenta a Bélgica de cara al Mundial 2026 por lo que Javier Aguirre habló en conferencia de prensa sobre Armando González y Raúl Rangel. A su vez, confirman que decisión tomó la directiva del Rebaño Sagrado ante el posible regreso de Víctor Guzmán.

Raúl Rangel sería titular ante Bélgica

En conferencia de prensa Javier Aguirre dejó claro que será difícil darle minutos a Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo, por lo que todo indica que Raúl Rangel será titular ante Bélgica. “Está Carlos Acevedo, hay varios sin participar. Hicimos un pacto con los rivales de hacer 10 cambios. En el caso en concreto de Memo y Carlos Acevedo entrenan muy bien. No se sabe qué pueda pasar durante el partido mismo. Y si no juegan ya se los dije que en su equipo tengan buen nivel y serán seleccionados”, expresó.

Javier Aguirre habló de Armando González

En la misma conferencia de prensa el Vasco habló de Armando González y afirmó lo que muchos en la Liga MX no quieren aceptar del atacante de Chivas. “Es difícil imaginarme lo que viene, Raúl tiene un nivel altísimo, Santi Giménez, grandes cualidades, bueno, Julián Quiñones es el perfil de doble delantero, Berterame los últimos torneos han sido bueno, es mejor tener la baraja alta, a estar rezando que la ‘Hormiga’ no se te lesione”, expresó.

Chivas tomó decisión con Victor Guzmán

En medio de este contexto, el mercado de pases de verano está cada vez más cerca y afirman que Chivas habría decidido no contar con Victor Guzmán si regresa de Pachuca. “En Chivas tiene algo muy claro. El futbolista no va a volver al Rebaño Sagrado ya que su salida fue una decisión directamente de la directiva. Ni siquiera Gabi Milito tenía ese escenario contemplado. A él solo le avisaron que el Pocho se va”, reveló Jesús Bernal en su canal de YouTube.