Armando “Hormiga” González continúa luchando por ganarse un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo y previo al partido entre la Selección Mexicana y Bélgica, el delantero del Club Deportivo Guadalajara recibió elogios de Javier Aguirre.

“Hoy, decirles quién arranca el 11 de junio, no tengo la certeza, costaría mucho, pero Armando tiene una proyección natural, vamos a tener delantero por muchos años, va a dar muchas alegrías a nuestro futbol”, mencionó el “Vasco” en rueda de prensa.

Javier Aguirre reconoció ante los medios de comunicación que cuenta con una amplia “baraja” de artilleros, encabezada por Raúl Jiménez y todos con capacidad para desempeñarse como delantero centro.

“Es difícil imaginarme lo que viene, Raúl tiene un nivel altísimo, Santi Giménez, grandes cualidades, bueno, Julián Quiñones es el perfil de doble delantero, Berterame los últimos torneos han sido bueno, es mejor tener la baraja alta, a estar rezando que la “Hormiga” no se te lesione“, finalizó.

Si bien, Armando González apenas suma un gol con el TRI, es uno de los goleadores del Torneo Clausura 2026, así que se espera que sea considerado por Javier Aguirre para el Mundial 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

Cabe mencionar que la Selección Mexicana regresa a la actividad este martes 31 de marzo ante Bélgica. Dicho encuentro se llevará a cabo en el Soldier Field de Chivago, a las 19:00 horas, tiempo del centro de nuestro país, mismo que será transmitido por Canal 5, Azteca 7 y TUDN.