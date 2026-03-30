La Selección Mexicanaencara una prueba clave en su camino hacia el Mundial 2026, pues el once que presente ante Bélgica en su último duelo de preparación interncional serviría como parámetro para perfilar la convocatoria final.

El equipo comandado porJavier Aguirre llega a este compromiso condicionado por varias bajas por lesión, una situación que abre la puerta a nuevas alternativas y posibles ajustes en el planteamiento táctico.

Cabe mencionar que el “Vasco” Aguirre se inclinaría por mantener una estructura defensiva firme, en línea con la propuesta que utilizó en el compromiso del TRI contra la Selección de Portugal.

La posible alineación de México vs. Bélgica

¿Cuál sería la alineación de México vs. Portugal?

Raúl “Tala” Rangel sería de nueva cuenta el portero titular de la Selección Mexicana para enfrentar a Bélgica, mientras que en la zona defensiva, los elegidos de Javier Aguirre serían Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

El mediocampo del representativo azteca estaría conformado por Álvaro Fidalgo, Erik Lira y Brian Gutiérrez. Por su parte, en el ataque estaría Roberto Alvardo, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Cabe mencionar que dicho encuentro está programado para este martes 31 de marzo, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, mismo que será transmitido por Canal 5, Azteca 7 y TUDN.