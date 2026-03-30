Momentos de tensión se vivieron dentro del Estadio Akron luego de que se activara la alarma de incendio, lo que provocó la interrupción inmediata de la conferencia de prensa de Sebastien Desabre, técnico de la Selección de Congo, en la antesala del duelo correspondiente al repechaje ante Jamaica.

La conferencia fue suspendida de inmediato y Sebastien Desabre fue trasladado al vestidor como medida preventiva mientras se verificaba lo ocurrido, pero minutos más tarde, al confirmarse que no existía riesgo, la actividad se retomó con total normalidad.

Los representantes de los medios permanecieron en la sala y no fue necesario desalojarlos; únicamente el entrenador de la Selección de Congo fue llevado a resguardo, así que al final, todo se trató de un incidente menor sin mayores consecuencias.

¿Qué pasó en el Estadio Akron?

De acuerdo con información recabada por Mediotiempo, el incidente se originó por labores de mantenimiento en el inmueble, donde se realizaban pruebas a una máquina inyectora de aire para verificar su correcto funcionamiento.

No obstante, las pruebas generaron una acumulación de polvo en los ductos, lo que activó el sistema de detección y disparó la alarma contra incendios, pero afortunadamente, no hubo mayores consecuencias.