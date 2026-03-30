Mientras gran parte de la atención está puesta en los amistosos de la Selección Mexicana y su próximo duelo frente a Bélgica, además del buen presente de Chivas en el Clausura 2026 y su reciente victoria en el amistoso sobre Atlas, en Guadalajara se vive una situación poco habitual. En las instalaciones de Verde Valle se ha desplegado un fuerte operativo de seguridad que ha llamado la atención de quienes circulan por la zona y de la prensa local.

El motivo no tiene que ver con el Rebaño Sagrado, sino con la presencia de la Selección de Jamaica, que eligió el predio rojiblanco como base de concentración y entrenamiento de cara a su compromiso más importante del ciclo: el repechaje mundialista frente a la República Democrática del Congo. El ganador de esta serie obtendrá un lugar en la Copa del Mundo de 2026, lo que explica el hermetismo y las medidas reforzadas alrededor del equipo caribeño.

En ese contexto, los accesos a Verde Valle se encuentran restringidos, con una vigilancia privada y control estricto del ingreso, en línea con protocolos propios de selecciones que ya comienzan a manejarse bajo estándares mundialistas. La expectativa además es alta porque el encuentro se disputará en el Estadio Akron, donde recientemente la afición rojiblanca se mostró en clima mundialista y cobijó a la humilde Selección de Nueva Caledonia.

República Democrática del Congo también entrenó en Verde Valle

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, la República Democrática del Congo también hizo su arribo a Verde Valle, donde sus jugadores descendieron del autobús para dirigirse al entrenamiento de la tarde. El combinado africano trabajará en las instalaciones de Club Deportivo Guadalajara como parte de su preparación para el decisivo repechaje mundialista frente a la Selección de Jamaica.

Se realizan obras y mejoras en Verde Valle

Como complemento a estas actividad previstas, también se enmarcan una serie de mejoras estructurales que se llevan a cabo en las instalaciones de Verde Valle. El periodista Chema Garrido mostró en un video para su canal de YouTube cómo se encuentran actualmente los trabajos de cara a la Copa del Mundo, donde la Selección de Corea del Sur se hospedará justamente en el predio de Zapopan. Según se pudo observar, se realizan trabajos en la Cancha 1 de Verde Valle y en distintas áreas, pensando en su utilización para el Mundial.