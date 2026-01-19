Las instalaciones de Verde Valle vuelven a colocarse en el centro del escenario internacional. De acuerdo con reportes surgidos desde Colombia, la selección cafetera ha manifestado su deseo de utilizar la casa de Chivas como sede de concentración y entrenamientos durante la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El interés del combinado sudamericano no es casualidad. Verde Valle es una de las sedes que cumple con los estándares exigidos por FIFA para funcionar como “Team Base Camp”, y en los últimos años ha sido objeto de diversas mejoras en infraestructura, canchas, gimnasio y áreas de recuperación, lo que la ha consolidado como uno de los complejos deportivos mejor valorados del país.

Además, Guadalajara será una de las ciudades anfitrionas del Mundial, con partidos programados en el Estadio Akron, lo que convierte a Zapopan en una ubicación estratégica desde el punto de vista logístico para una selección como Colombia, que buscaría reducir traslados y optimizar tiempos de descanso y preparación.

Por ahora, es importante subrayar que no existe confirmación oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol ni de FIFA. La elección definitiva de sedes de concentración dependerá de varios factores, entre ellos la aprobación del máximo organismo, la disponibilidad de instalaciones y la planificación final del cuerpo técnico colombiano.

