La noche del jueves en el Estadio Akron estuvo marcada por un duelo clave del repechaje rumbo al Mundial 2026, donde la Selección de Nueva Caledonia cayó 1-0 ante Jamaica en un partido cerrado, de pocas ocasiones y mucha tensión. El conjunto oceánico resistió durante gran parte del encuentro, pero terminó cediendo ante la mayor jerarquía de los caribeños, que aprovecharon su momento para quedarse con el boleto. Sin embargo, más allá del resultado, el cierre de la noche tuvo un giro inesperado gracias a la reacción de la afición rojiblanca.

En lo estrictamente futbolístico, el conjunto oceánico compitió con orden y dignidad, sosteniendo el partido durante largos tramos ante un rival con mayor jerarquía. Sin embargo, un gol terminó por inclinar la balanza a favor de los caribeños, sellando la eliminación de Nueva Caledonia. Más allá del marcador, el equipo dejó una imagen positiva por su esfuerzo y disciplina táctica, factores que ya habían empezado a conectar con el público mexicano.

Esa conexión se transformó en algo más al final del encuentro. Mientras los jugadores de Nueva Caledonia asimilaban la derrota, desde las gradas comenzaron a caer gestos de apoyo: playeras rojiblancas, camisetas de la selección mexicana, banderas e incluso sombreros. Lejos de retirarse rápidamente al vestidor, los futbolistas se acercaron, recogieron los obsequios y los lucieron con una sonrisa, agradeciendo entre aplausos a quienes los despidieron como si fueran propios.

El momento tuvo un fuerte sello de la afición de Chivas, acostumbrada a generar una identidad muy marcada en el Estadio Akron. Esta vez, ese sentido de pertenencia se amplió para cobijar a un equipo visitante que, sin reflectores ni figuras mediáticas, logró ganarse el respeto del público. La escena dejó postales poco habituales: jugadores extranjeros vistiendo la rojiblanca y compartiendo un cierre emotivo con la grada.

Así, Nueva Caledonia se fue de Guadalajara sin el boleto mundialista, pero con algo difícil de medir en estadísticas: el reconocimiento genuino de la gente. En una noche donde el resultado pudo haber sido lo único relevante, el futbol volvió a demostrar que también se juega —y se gana— desde lo humano.