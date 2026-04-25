El partido entre Chivas y Xolos de esta noche en el Estadio Akron tiene un significado especial para el Rebaño Sagrado, no solo por lo que está en juego en lo deportivo, sino también por lo emocional. El Guadalajara se juega el liderato de la Tabla General del Clausura 2026 y el premio del millón de dólares en la Tabla Anual, pero además la afición tendrá la oportunidad de despedir a varios jugadores que partirán rumbo al Mundial.

Recordando que la Selección Mexicana tendrá una concentración extraordinaria, el Guadalajara cederá, según fuertes rumores, a cinco jugadores que no estarán disponibles para la Liguilla. Por ello, el duelo contra Tijuana podría convertirse en la última vez que los aficionados los vean vestir la camiseta rojiblanca hasta el Apertura 2026… o incluso podría tratarse de una despedida definitiva en algunos casos.

Y es que desde la cuenta oficial del club se dieron a conocer todos los eventos especiales que se realizarán en el Estadio Akron, los cuales arrancarán desde las 15:00 horas con la llamada “Fiesta Rebaño”. Posteriormente habrá múltiples actividades para toda la familia, incluyendo dinámicas para niños, eventos en el bar del estadio, torneos de videojuegos y presentaciones de música en vivo que ambientarán la previa del encuentro.

Al tratarse del último partido de la fase regular, la afición tendrá una oportunidad única para despedir en casa a varios futbolistas clave, entre ellos Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, quienes después de este compromiso quedarán descartados para integrarse a la concentración de la Selección Mexicana en los días posteriores.

Los tres jugadores de Chivas que probablemente no vuelvan al terminar el Mundial

Más allá de la concentración mundialista, existe la posibilidad de que algunos de estos jugadores no regresen al club tras el torneo internacional. Nombres como Armando González y Raúl Rangel, y en menor medida Brian Gutiérrez, han despertado interés de equipos europeos, por lo que, si llegan ofertas atractivas tanto para el club como para los futbolistas, podrían dar el salto definitivo al fútbol del Viejo Continente y cerrar así un ciclo importante con el Guadalajara.