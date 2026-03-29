Chivas enfrenta a Atlas en un nueva edición del Clásico Tapatío en Los Ángeles, Estados Unidos. El equipo de Gabriel Milito tendrá la oportunidad de probar sus alternativas para reemplazar a los cinco jugadores del Guadalajara que fueron convocados a la Selección Mexicana.
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Chivas de Guadalajara vs. Atlas: EN VIVO y EN DIRECTO el Clásico Tapatío en Estados Unidos
Chivas enfrenta a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío en Estados Unido. Sigue todas las incidencias del partido a continuación.
¿Qué jugadores son baja en Chivas?
Armando González, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Raúl Rangel son baja por estar convocados con la Selección Mexicana. A ellos hay que agregar a Érick Gutiérrez y Alan Pulido por decisión del entrenador, mientras que Leonardo Sepúlveda y Eduardo García por nivel.
Los convocados de Gabriel Milito
- Porteros: Óscar Whalley y Ángel Romero.
- Defensas: Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Omar Govea, José Castillo, Miguel Gómez, Leonardo Jiménez y Daniel Aguirre.
- Mediocampistas: Jonathan Pérez, Efraín Álvarez, Fernando González, Luis Romo, Yael Padilla, Hugo Mata, Daniel Villaseca y Diego Covarrubias.
- Atacantes: Sergio Aguayo, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.
BIENVENIDOS A CHIVAS VS. ATLAS
Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a una nueva transmisión del Clásico Tapatío en Rebaño Pasión.
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