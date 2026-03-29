La previa del Clásico Tapatío entreAtlas y Chivas se vio empañada por lamentables hechos de violencia, luego de que aficionados de ambos equipos protagonizaran una pelea campal en las inmediaciones del estadio.

De acuerdo con diversos reportes y videos difundidos en redes sociales, el enfrentamiento comenzó con intercambios verbales que rápidamente escalaron a los golpes.

En las imágenes se observa a grupos de seguidores involucrados en la riña, mientras otros intentaban alejarse del lugar ante el riesgo que representaba la situación.

Elementos de seguridad intervinieron minutos después para controlar la acción y evitar que el conflicto pasara a mayores. Sin embargo, el incidente dejó una mala imagen en la antesala de uno de los partidos más importantes de cara al Mundial de 2026.

¿En qué lugar se ubica Chivas y Atlas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara se ubica en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 30 unidades, producto de 10 victorias y dos descalabros, los cuales fueron contra Cruz Azul y Toluca.