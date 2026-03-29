Tapatío vuelve a tener acción este fin de semana cuando enfrente a Mineros en el Estadio Carlos Vega Villalba. Los Cabritos vienen de superar a Atlético Morelia por 2-1 para afianzarse en la cuarta posición de la tabla general de posiciones de la Liga de Expansión MX.

El equipo de Pepe Meléndez tendrá varias bajas ya que Sergio Aguayo, Leonardo Jiménez y Daniel Villaseca fueron convocados por Gabriel Milito para enfrentar a Atlas en Estados Unidos. A su vez, Meléndez volvió a sorprender debido a que puso a Eduardo García y Carlos Soldati como titulares.

Alineación confirmada en Tapatío

Así se encontraba el vestidor de Tapatío

Así entró en calor Tapatío