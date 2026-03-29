Esta tarde noche no es una más para Chivas en Estados Unidos debido a que enfrentará a Atlas en una edición del Clásico Tapatío. De cara al juego contra los rojinegros, repasamos cómo reemplazaría Gabriel Milito a las cinco piezas claves de su alienación para la Liguilla en el BMO Stadium.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado vive un gran momento que lleva a gran parte de la prensa deportiva se muestre ardida. Sin embargo, la realidad es que actualmente se ubica en la primera posición en solitario en la tabla general de posiciones con 30 puntos.

Este gran momento de Chivas llevó a que Javier Aguirre convoque a cinco jugadores que son titulares indiscutibles para Gabriel Milito: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. La gran pregunta es con qué futbolistas el técnico argentino los va a reemplazar en la Liguilla del Clausura 2026.

Gabriel Milito se prepara para jugar sin varios jugadores en la Liguilla del Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

Esta noche ante Atlas se podría comenzar a responder esta pregunta debido a que enfrentará a Atlas en Estados Unidos. Todo indica que en la portería Óscar Whalley tomaría su lugar, en la lateral derecho Miguel Gómez si mantiene la línea de cinco, Yael Padilla a Roberto Alvarado y Ricardo Marín a Armando González. Seguramente Fernando González seguramente reemplazará a Brian Gutiérrez como lo viene haciendo en la Liga MX.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Atlas?

Chivas formaría con Óscar Whalley en la portería, en defensa Miguel Gómez, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González, en el mediocampo Fernando González, Omar Govea, Jonathan Pérez y Efraín Álvarez, mientras que en el ataque estará Ángel Sepúlveda.