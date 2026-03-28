La Fecha FIFA vino a frenar el gran momento que presumía Chivas en el Clausura 2026; sin embargo, Gabriel Milito no quiere que sus jugadores se relajen y saldrá con todo en búsqueda de un nuevo triunfo frente al Atlas, aunque sea en un duelo amistoso en Estados Unidos.

El Guadalajara es el líder absoluto del futbol mexicano, por lo que es indispensable que el entrenador argentino comience a darle más minutos de juego a futbolistas que han tenido poca actividad, principalmente porque podrían ser requeridos en la Liguilla por la partida de varios seleccionados.

El chiverío no podrá contar con Raúl Rangel, Richard Ledezma, Samir Inda, Hugo Camberos, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval ni Armando González debido a que fueron llamados a diferentes Selecciones Nacionales.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Atlas por el amistoso de la Fecha FIFA?

El duelo de exhibición entre rojiblancos y rojinegros se disputará este domingo 29 de marzo en la cancha del BMO Stadium, duelo que se disputará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Atlas de la Fecha FIFA?

El Clásico Tapatío amistoso contará con la transmisión en televisión restringida por la señal de TUDN y vía streaming por Vix; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.