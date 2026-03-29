Después de lo que fue la victoria rojiblanca en el Clásico Tapatío correspondiente al Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas y Atlas vuelven a verse las caras, esta vez en un partido amistoso que se disputará en Estados Unidos, con motivo del receso por la fecha FIFA. El Rebaño Sagrado llega como líder del certamen doméstico y buscará continuar con su gran forma en este encuentro, en el que su entrenador Gabriel Milito deberá realizar algunas variantes obligadas.

Guadalajara está siendo prácticamente la base de la Selección Mexicana con su cantidad de convocatorias, por lo que este amistoso servirá para dar rodaje a otros elementos de la plantilla que no arrastran tanto protagonismo. Incluso, varios juveniles fueron convocados y realizaron el viaje a Los Ángeles junto al primer equipo.

Pese a las bajas, Chivas puede dar forma a un once muy competitivo. Algunos elementos que podrían tener rodaje son Gilberto Sepúlveda o Miguel Tapias, quienes no vienen teniendo tanto protagonismo; mientras que en ataque también hay alternativas y podría darse el debut de Jonathan Pérez como rojiblanco o bien dos centrodelanteros como Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

Alineación de Chivas vs. Atlas

Óscar Whalley

Miguel Gómez

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Fernando González

Omar Govea

Jonathan Pérez

Efraín Álvarez

Ángel Sepúlveda

DT: Gabriel Milito

Alineación de Atlas vs. Chivas