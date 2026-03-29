Después de lo que fue la victoria rojiblanca en el Clásico Tapatío correspondiente al Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas y Atlas vuelven a verse las caras, esta vez en un partido amistoso que se disputará en Estados Unidos, con motivo del receso por la fecha FIFA. El Rebaño Sagrado llega como líder del certamen doméstico y buscará continuar con su gran forma en este encuentro, en el que su entrenador Gabriel Milito deberá realizar algunas variantes obligadas.
Guadalajara está siendo prácticamente la base de la Selección Mexicana con su cantidad de convocatorias, por lo que este amistoso servirá para dar rodaje a otros elementos de la plantilla que no arrastran tanto protagonismo. Incluso, varios juveniles fueron convocados y realizaron el viaje a Los Ángeles junto al primer equipo.
Pese a las bajas, Chivas puede dar forma a un once muy competitivo. Algunos elementos que podrían tener rodaje son Gilberto Sepúlveda o Miguel Tapias, quienes no vienen teniendo tanto protagonismo; mientras que en ataque también hay alternativas y podría darse el debut de Jonathan Pérez como rojiblanco o bien dos centrodelanteros como Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.
Alineación de Chivas vs. Atlas
- Óscar Whalley
- Miguel Gómez
- Daniel Aguirre
- Diego Campillo
- José Castillo
- Bryan González
- Fernando González
- Omar Govea
- Jonathan Pérez
- Efraín Álvarez
- Ángel Sepúlveda
- DT: Gabriel Milito
Alineación de Atlas vs. Chivas
- Camilo Vargas
- Diego González
- Gaddi Aguirre
- Manuel Capasso
- Rodrigo Schlegel
- Jorge Rodríguez
- Pedro Ramírez
- Aldo Rocha
- Víctor Ríos
- Arturo González
- Agustín Rodríguez
- DT: Diego Cocca