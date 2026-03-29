En un partido amistoso a disputarse en Los Ángeles, Estados Unidos, las Chivas de Guadalajara disputarán este domingo 29 de marzo una nueva edición del Clásico Tapatío ante Atlas. El Rebaño Sagrado llega como líder del Clausura 2026 en la Liga MX e intentará continuar con su buen nivel en este receso por Fecha FIFA, donde Gabriel Milito no podrá contar con varias de sus figuras afectadas a la Selección Mexicana. En ese contexto, podrían ver minutos jugadores que no suelen ser de la partida o bien juveniles que realizaron el viaje junto al primer equipo.

Por otro lado, este sábado tuvo lugar el amistoso internacional entre la Selección Mexicana y Portugal, el cual sirvió para reabrir las puertas del Estadio Azteca. Los jugadores del Guadalajara tuvieron participación, cada uno con distinto nivel de participación y rendimiento, en la antesala al Mundial 2026 y con Javier Aguirre próximo a definir la lista final de convocados. A continuación te contamos cómo les fue a los elementos rojiblancos con el Tri.

Raúl Rangel recibió gritos en su contra, pero sumó otra valla invicta

Una noche confusa y extraña fue la que vivió el guardameta de Chivas, Raúl Rangel, quien apunta a ser el titular de México en la Copa del Mundo. El Tala fue destinatario de abucheos y del grito homofóbico de parte del público de la CDMX que asistió al Estadio Banorte -ex Estadio Azteca- y no quedó conforme con el nivel demostrado por el Tri. Pese a esto, el portero de 26 años alcanzó su quinta valla invicta consecutiva con México, pues tampoco había recibido goles frente a Islandia, Bolivia, Panamá y Uruguay.

Brian Gutiérrez hace méritos para estar en el Mundial

El mediocampista ofensivo de Chivas, Brian Gutiérrez, volvió a partir como titular con el Tri y resultó uno de los puntos más altos del equipo, recibiendo elogios de los aficionados que ya lo ponen como un gran candidato a estar en el próximo Mundial. Aún así, Javier Aguirre decidió reemplazarlo en el entretiempo por Julián Quiñones, en una modificación que resultó muy cuestionada.

Piojo Alvarado sigue sin encajar en el Tri

Quien ya es un titular habitual en la Selección Mexicana es Roberto Alvarado, figura en Chivas pero que no logra mostrar su mejor versión cuando le toca vestir la playera del Tri. El planteamiento de Javier Aguirre tampoco le sienta bien, pues pasa mucho tiempo pegado a la banda derecha, sin entrar en contacto con el balón o pisando la zona de mediapunta como lo hace con el Rebaño Sagrado. Aún así, el Piojo acumula actuaciones intrascendentes y es uno de los cuestionados por el público mexicano.

Armando González ingresó y estuvo cerca del gol

Quien también sumó minutos fue el goleador de Chivas, Armando González. La Hormiga debió esperar al minuto 78, ya que Aguirre priorizó la entrada de Germán Berterame en lugar de Raúl Jiménez, pero aún así se las ingenió para disponer de una chance clara, desmarcándose al segundo palo para rematar de cabeza un centro de Julián Quiñones, aunque sin la precisión necesaria.

Diego Campillo advierte que irán a tope contra el Atlas

En la antesala a un nuevo Clásico Tapatío, el defensor de Chivas, Diego Campillo, subrayó que el equipo afrontará el compromiso contra el Atlas con la máxima intensidad, independientemente de su reciente victoria por 2-1 en el choque por Liga MX. El canterano rojiblanco destacó la motivación que sienten por el apoyo de la afición en territorio estadounidense y aseguró que el grupo dirigido por Gabriel Milito está preparado para competir y buscar el triunfo. Al respecto, Campillo afirmó: “No creo que sea revancha, pero sí se juega a tope. Un clásico siempre tiene un sabor especial, sea amistoso o de liga”. El encuentro se llevará a cabo este domingo 29 de marzo en el BMO Stadium a partir de las 21:30hs de la CDMX.