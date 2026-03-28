En cada parate por Fecha FIFA, las Chivas de Guadalajara suelen recurrir a una dinámica que ya forma parte de su identidad reciente: nutrir al primer equipo con futbolistas de sus Fuerzas Básicas. Más allá de las ausencias, la intención es ver de cerca a los juveniles dentro de la exigencia del primer equipo y fomentar su adaptación a un contexto competitivo distinto.

Así se explica la convocatoria para el amistoso ante Atlas en Los Ángeles, donde aparecen nombres como Diego Covarrubias, Sergio Aguayo, Robinho Romero, Leonardo Jiménez y Daniel Villaseca. En ese grupo también destaca la presencia de Robinho Romero. El arquero de 20 años ha tenido una evolución sostenida dentro de la cantera rojiblanca, con actuaciones que lo posicionaron como uno de los proyectos más interesantes en su puesto. Su paso por Sub-19 y Sub-21 dejó señales claras, tanto por su rendimiento como por su personalidad en momentos de presión.

Un episodio que resume ese carácter fue una actuación ante América, donde no solo contuvo un penal, sino que lo hizo imponiéndose desde lo mental. Desde lo futbolístico, Robinho responde a las exigencias del arquero moderno: solvencia bajo los tres palos, buena lectura en el juego aéreo y una marcada capacidad para participar con los pies en la salida. Esa combinación es la que lo acerca al modelo que pretende consolidar el equipo en su idea de juego.

Su inclusión en la lista para el Clásico Tapatío en Estados Unidos refuerza esa proyección, aunque sin alterar los tiempos naturales de su desarrollo. Este tipo de convocatorias suelen funcionar como instancias de aprendizaje y evaluación, más que como un anticipo directo de minutos en partidos.

Óscar Whalley sería el titular frente al Atlas

La futura ausencia de Raúl Rangel en la Liguilla, debido a su posible titularidad en el Mundial con la Selección Mexicana, abre un escenario en el que Óscar Whalley aparece como la opción más lógica para ocupar la portería de Chivas. En ese contexto, el amistoso frente a Atlas se presenta como una oportunidad para que el experimentado guardameta pueda llegar con mayor rodaje a la instancia decisiva del Clausura 2026.