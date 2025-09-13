Este sábado es día de Clásico Nacional y la jornada comenzó en Coapa con el duelo entre las categorías Sub-21 de América vs. Chivas. El Rebaño, dirigido por Pepe Meléndez, se puso en ventaja con un gol de Isaac Brizuela, quien fue titular y capitán al no ser contemplado para el primer equipo.

Cuando finalizaba la primera mitad, América tuvo la chance de encontrar el empate mediante un penal que fue atajado por el portero rojiblanco, Robinho Romero. El joven guardameta desplegó todo su repertorio al intimidar al jugador americanista mediante fuertes aplausos y gritos.

Desde el banco americanista reclamaron antes de la ejecución al notar que Robinho estaba hablando con el pateador, algo que ya no está permitido. “Saquen al portero de allí”, gritaron los azulcremas. Sin embargo, Robinho continuó con su plan, hizo sonar bien fuerte sus guantes, se movió hacia un lado y le dijo “Acá estoy, mírame a los ojos”, antes de volar hacia su izquierda y contener el remate.

La alineación de Chivas Sub-21 vs. América

Robinho Romero

Ángel Brambila

Diego Rosales

Maximiliano Bustos

Carlos Hernández

Johan Orozco

Diego Covarrubias

Carlos Corona

Isaac Brizuela

André Ham

Leonardo Torres

DT: Pepe Meléndez

Las imágenes del penal atajado por Robinho Romero

Compañeros felicitan a Robinho Romero tras atajar penal en Chivas Sub-21 vs. América (Imago7)

Robinho Romero celebra tras atajar penal en Chivas Sub-21 vs. América (Imago7)