En medio de su estadía en Estados Unidos para el amistoso ante Atlas, este domingo 29 de marzo, la plantilla de las Chivas de Guadalajara aprovechó la noche de Los Ángeles para vivir una experiencia distinta: un grupo de futbolistas asistió a un partido de la NBA para ver en acción a los Angeles Lakers de Lebron James frente a Brooklyn Nets.

La visita se conoció a través de redes sociales, donde futbolistas como Bryan González y el joven portero Robinho Romero compartieron imágenes desde el Crypto.com Arena, presenciando el encuentro del equipo angelino liderado por LeBron James, el cual obtuvo una victoria por 116 a 99.

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Más allá del resultado del partido, la salida formó parte del tiempo libre del plantel en la previa del Clásico Tapatío, en una gira que combina compromisos deportivos con momentos de distensión propios del receso por Fecha FIFA. Para esta convocatoria, de hecho, Gabriel Milito recurrió a cinco juveniles de Fuerzas Básicas que comienzan a aclimatarse con el primer equipo.

Así, en la antesala del duelo ante Atlas, Chivas cambió por unas horas el futbol por el básquetbol, en una noche diferente dentro de su paso por Estados Unidos antes de regresar a la actividad en el Clausura 2026 de la Liga MX, donde el Rebaño marcha como único líder del certamen.

El último Clásico Tapatío en Los Ángeles

El antecedente más reciente de esta rivalidad en Los Ángeles se remonta a marzo de 2025, cuando Chivas se impuso por 2-0 sobre Atlas en un amistoso, con goles de Mateo Chávez y Ariel Castro.