Si hay un delantero mexicano que está en forma y se lleva todas las miradas, es Armando González, último campeón de goleo y nuevamente máximo artillero en lo que va del Clausura 2026. A sus 22 años, apunta a jugar el Mundial con la Selección Mexicana, además de recibir elogios y miradas desde el futbol europeo. En las últimas horas, hasta la afición del América se ilusionó con verlo vestido de azulcrema.

La Hormiga se ha ganado a base de goles la convocatoria para el Tri y a estas alturas, resultaría descabellado que Javier Aguirre no lo incluyo en la lista definitiva. En la previa al amistoso de la Selección Mexicana contra Portugal, el combinado nacional compartió la clásica imagen grupal, en la que aficionados americanistas se ilusionaron con la cercanía del atacante rojiblanco con jugadores azulcremas.

“La Hormiga quiere ser uno de los nuestros”, escribió una cuenta vinculada al América, al notar que Armando González estaba rodeado de jugadores identificados con las Águilas: Julián Quiñones, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Érick Sánchez y Guillermo Ochoa. Incluso varios aficionados pidieron a la directiva que pusiera el dinero necesario para concretar su fichaje.

La publicación también desató otro tipo de comentarios, como la falta de canteranos como la Hormiga en las filas americanistas. Incluso también aparecieron aficionados rojiblancos burlándose por el deseo azulcrema de tener al goleador de Chivas, recordando que el atacante y su familia están claramente identificado con el Guadalajara.

América, una víctima recurrente de la Hormiga González

Además de la rivalidad existente en el Clásico Nacional, cabe recordar que el América es una de las víctimas preferidas de la Hormiga González. El delantero de 22 años le anotó a las Águilas en el torneo pasado para la victoria por 2-1 de Chivas; y en esta última edición por el Clausura 2026, volvió a convertir el gol del triunfo por 1-0.