Armando González está viviendo una temporada de ensueño con Chivas, luego de haber sido Campeón de Goleo el torneo pasado y mantenerse como líder en el actual Clausura 2026, además de perfilarse como uno de los posibles convocados al Mundial con la Selección Mexicana. Este nivel no ha pasado desapercibido en Europa, por lo que su salida al Viejo Continente parece cada vez más cercana.

Sergio Aguayo dio dos asistencias para la victoria del Tapatío.

Ante este panorama, en el Guadalajara ya analizan posibles reemplazos en la delantera, y todo apunta a que la solución podría estar en casa. Desde el Tapatío ha surgido el nombre de Sergio Aguayo, un delantero que ha llamado la atención desde el torneo pasado por su capacidad para generar peligro y su efectividad frente al arco.

De hecho, este plan parece estar en marcha desde ahora mismo, ya que ante la ausencia de la Hormiga por su convocatoria con la Selección Mexicana, Aguayo fue considerado por Gabriel Milito para el amistoso ante Atlas, viajando con el equipo a Los Ángeles y perfilándose como una de las opciones para sumar minutos con el Primer Equipo, aunque sea en un partido no oficial.

Para el Clásico Tapatío, todo indica que el titular será Ángel Sepúlveda, pero Aguayo podría tener participación como revulsivo o incluso compartir el ataque en caso de que Milito mantenga su esquema de doble punta. De esta forma, el joven delantero comenzaría a adaptarse a las funciones que hoy cumple Armando González, cuya posible convocatoria al Mundial y una eventual salida a Europa obligan al club a preparar un relevo cuanto antes.

¿Cómo le ha ido a Sergio Aguayo en el Clausura 2026 con el Tapatío?

Sergio Aguayo no ha tenido la regularidad esperada con el Tapatío en el presente torneo, ya que se perdió un partido por expulsión y otros dos por razones no reveladas por el club. Esto se traduce en apenas siete partidos disputados y 388 minutos, equivalentes al 43% de los minutos posibles.

A pesar de ello, su impacto ha sido notable cada vez que ha estado en el campo, registrando tres goles y dos asistencias, números que evidencian su efectividad y lo colocan como una de las opciones más interesantes de la cantera rojiblanca para dar el salto al Primer Equipo en el corto plazo.