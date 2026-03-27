La más reciente actualización del sitio Transfermarkt dejó una de las sorpresas más llamativas del mercado internacional, y tiene como protagonista a Armando “Hormiga” González.

El futbolista de Club Deportivo Guadalajara alcanzó un valor de 15 millones de euros, cuando antes de la actualización, el atacante mexicano estaba tasado en 7 millones de euros.

Cabe mencionar que con ese nuevo valor, “Hormiga” González ha igualado nada menos que a Lionel Messi, quien también aparece en Transfermakt en 15 millones de euros. No obstante, eso no es todo, ya que el jugador del Rebaño Sagrado ha superado a Cristiano Ronaldo, quien actualmente está en 12 millones de euros.

Señalar que el crecimiento de Armando González en Chivas no es casualidad, debido a que en el último año futbolístico ha mostrado una evolución constante dentro del primer equipo, consolidándose como una de las piezas importantes en el esquema de Gabriel Milito.

Armando González tiene un valor de 15 millones de euros.

¿Cuál era el valor de Messi y Cristiano a la edad actual de Armando González?

Actualmente, Armando González tiene 22 años de edad. En el caso de Lionel Messi, cuando tenía las mismas primaveras que el artillero del Club Deportivo Guadalajara, tenía un valor de mercado de 70 millones de euros en el FC Barcelona, mientras que Cristiano Ronaldo estaba tasado en 34 millones de euros en el Manchester United.