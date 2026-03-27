La Selección Mexicana cerró su preparación de cara al enfrentamiento contra Portugal con una última práctica este viernes, dirigida por Javier Aguirre, por lo que se ha dado a conocer la posible alineación del TRI para dicho encuentro.

De acuerdo con informaciónm de Gibrán Araige, reportero de TUDN, el “Vasco” saldría con Raúl Rangel en la portería, así que Guillermo Ochoa arrancaría el cotejo ante la Selección de Bélgica.

En zona defensiva, Jorge Sánchez sería el lateral derecho, mientras que por izquierda Jesús Gallardo, por su parte, la central la conformaría Johan Vásquez y César Montes.

Foto: Gibrán Araige.

En mediocampo, Erik Lira y Carlos Rodríguez se encargarían de la recuperación y distribución del esférico. No obstante, la gran sorpresa sería el debut de Álvaro Fidalgo con la camiseta del representativo azteca.

En la delantera, Javier Aguirre apostaría por Roberto “Piojo” Alvarado y Julián Quiñones jugando por las bandas, mientras que Raúl Alonso Jiménez como centro delantero de la Selección Mexicana.

Ficha técnica del partido entre México y Portugal

Fecha: 28 de marzo de 2026

Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y ViX