Tras eliminar a Tigres, la afición de Chivas inundó las redes sociales con memes muy divertidos.

El Club Deportivo Guadalajara firmó una noche inolvidable en el Estadio Akron al derrotar a Tigres en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del.

Con una actuación brillante de Santiago Sandoval, autor de un doblete, el Rebaño Sagrado consiguió la remontada que necesitaba para sellar su boleto a las Semifinales.

Desde los primeros minutos, Chivas mostró intensidad y determinación en busca del resultado, mientras que la afición respondió con un ambiente espectacular en las tribunas.

Santiago Sandoval apareció en los momentos clave para marcar los tantos que hicieron explotar el Estadio Akron en los últimos minutos del encuentro de Vuelta de los Cuartos de Final.

Con el silbatazo final de Marco Antonio Ortiz, la celebración se trasladó rápidamente a redes sociales, donde comenzaron a aparecer cientos de memes y reacciones sobre la eliminación de Tigres y la clasificación de Chivas, así que aquí te dejamos los mejores.

Los mejores memes de la victoria de Chivas ante Tigres