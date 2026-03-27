La reciente actualización de Transfermarkt volvió a sacudir el panorama económico del futbol mexicano, dejando un movimiento importante en la parte alta del ranking de valores de plantilla.

En esta ocasión, Club Deportivo Guadalajara logró escalar posiciones y colocarse como el tercer equipo más valioso de la Liga MX, superando a Cruz Azul y solo por debajo del América y Toluca.

Según la fuente antes mencionada, el equipo de Chivas tiene un valor de plantilla de 85 millones de euros, mientras que la del conjunto de La Máquina es de 82 millones de euros.

Por su parte, América comanda el ranking con 98 millones de euros, seguido de los Diablos Rojos, quienes han alcanzado en esta nueva actualización los 86 millones de euros, un millón de euros más que el Rebaño Sagrado.

Cabe mencionar que este posicionamiento reafirma al Club Deportivo Guadalajara como uno de los equipos más importantes del país, no solo por su historia, sino también por el valor actual de su plantilla.

¿Qué jugador de Chivas es el más caro?

Es nada más y nada menos que Armando “Hormiga” González, quien no solo es el jugador más caro de Chivas, sino del futbol mexicano, con 15 millones de euros, equivalente a poco más de 312 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.