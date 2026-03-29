México y Portugal igualaron sin goles en el Estadio Banorte en un partido cerrado y con pocas oportunidades claras; sin embargo, el marcador pudo haber sido distinto de no ser por una acción puntual.

Y es que Armando “Hormiga” González tuvo en sus pies una ocasión prácticamente hecha, pero no logró concretarla frente al arco, dejando escapar la más clara del encuentro.

La acción nació desde la zona media con una combinación fluida entre Erick Sánchez y Germán Berterame, quienes conectaron a gran ritmo y con precisión para superar líneas y descolocar por instantes a la zaga rival.

Esta increíble falla provocó que al atacante del Club Deportivo Guadalajara le llovieran críticas en redes sociales, y una de las más duras fue la de Carlos Ponce de León, periodista de Récord.

“La “Hormiga” es solución para Chivas …pero no para la Selección, aún no. La que falló el chavo de cabeza la firma Raúl. Hasta Berterame. La gente lo quiere mucho, pero creo que le va a costar el Mundial”.

Cabe mencionar que el artillero del Rebaño Sagrado sigue en la pelea por un lugar en el Mundial 2026, pues los únicos delanteros seguros son Raúl Jiménez y Santiago Giménez, así que la pelea por el tercer puesto es con Germán Berterame.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana regresa a la actividad este martes 31 de marzo ante su similar de Bélgica, a disputarse en Estados Unidos, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.