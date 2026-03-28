Poco a poco, Chivas ha ido construyendo un equipo poderoso que no solamente agradece la afición rojiblanca, sino también lo hace la Selección Mexicana, en donde uno de los jugadores más vitoreados es Richard Ledezma por el gran nivel que ha demostrado con el conjunto rojiblanco.

Sin embargo, por ser futbolista del Guadalajara es blanco de críticas, principalmente por parte de los aficionados del América, en donde un histórico exjugador azulcrema se atrevió a decir que Kevin Álvarez ha hecho más méritos para estar en el Tricolor por encima del mexico-estadounidense.

El exdelantero de las Águilas, Reinaldo Navia, considera que el lateral de los de Coapa merece más estar en la Selección que Richy Ledezma que tiene solamente un año en el futbol mexicano, sin importarle el bajísimo nivel que ha demostrado el jugador americanista y que le ha ganado las críticas de su afición.

“Entiendo eso, me encanta Richy Ledezma también, pero un tipo con la trayectoria de Kevin Álvarez y que un chico que viene recién a jugar el primer torneo en México ya esté siendo convocado y puesto para el Mundial, se me hace extraño“, declaró el exdelantero alrededor del minuto 20 de la transmisión del partido entre América y Tigres por Layvtime.

¿Cuáles son los jugadores de Chivas con posibilidades de irse al Mundial?

Raúl Rangel

Luis Romo

Richard Ledezma

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Armando González

Comparativa de Richy Ledezma y Kevin Álvarez en el Clausura 2026