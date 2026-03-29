Las Chivas de Guadalajara aprovecharán el parón por la Fecha FIFA para disputar un nuevo compromiso amistoso en Estados Unidos. Este domingo 29 de marzo, el Rebaño se medirá ante Atlas en Los Angeles, para una nueva edición del Clásico Tapatío fuera de México.

El encuentro llega algunas semanas después del triunfo rojiblanco por 2-1 en el Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que será una buena oportunidad para ambos equipos de mantener ritmo de competencia, probar variantes y seguir ajustando detalles de cara al cierre de la fase regular, en la que Chivas se ubica como único líder.

¿Se podrá ver por TV Abierta el Chivas vs Atlas? La respuesta es sí. El partido será transmitido en México a través de Canal 5, además de TUDN en televisión de paga. En cuanto a las opciones de streaming, el duelo también estará disponible en ViX Premium y en el canal de YouTube Layvtime.

De esta manera, la afición rojiblanca tendrá múltiples alternativas para seguir de cerca este amistoso internacional. Incluso, recuerda que también podrás seguir todas las incidencias del encuentro a través del minuto a minuto de Rebaño Pasión.

¿A qué hora juegan Chivas contra Atlas?

El encuentro amistoso entre Chivas y Atlas se llevará a cabo este domingo 29 de marzo en el BMO Stadium a partir de las 19:00hs de la CDMX.