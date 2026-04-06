Chivas no jugó el mejor partido del Clausura 2026 debido a que logró un empate agónico ante Pumas en el Estadio Akron. Tras el partido, Diego Campillo afirmó lo que muchos aficionados comentaron en redes sociales al marcar que no jugaron un buen primer tiempo, que volvieron a jugar como ellos quieren en los segundos 45 minutos y que no pueden tener los altibajos que tuvieron.

En diálogos con José María Garrido, el defensa rojiblanco señaló que no sabía si era justo el resultado, pero que era claro que no jugaron bien en la primera mitad. “No sé si es justo. Creo que el primer tiempo bajamos un poco, el segundo apretamos. No sé si es lo que merecíamos, pero logramos sumar que es lo importante”, expresó.

Y agregó: “Creo que el primer tiempo no creo que hayamos sido nosotros. El segundo fuimos nosotros, creo que lo reflejamos y tenemos que ser consciente de que no podemos tener tantos altibajos. Necesitamos mantener un mismo nivel”.

Diego Campillo afirmó que estaban molesto por el resultado ante Pumas. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, en la misma entrevista señaló que dentro del vestidor deben reflexionar qué pasó en el partido. “Creo que hay cosas que ver. No nos vamos tan contentos. Creo que no es para salir y estar muy contentos. Creo que hay cosas que analizar, ya lo veremos en la semana. Se sacó un punto, es positivo, pero no nos sabe”.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general de posiciones del Clausura 2026?

Chivas llega a este partido por el Clausura 2026 como líder en solitario de la tabla general de posiciones con 31 puntos. Una victoria lo afianza en lo más alto de un campeonato, pero una derrota frente a Pumas no los hará caer de esa posición porque Toluca y Cruz Azul perdieron ante Querétaro y Pachuca respectivamente.