El empate 2-2 entre Chivas Femenil y Tigres UANL dejó conclusiones futbolísticas importantes, pero la conferencia de prensa posterior tuvo un momento que trascendió el resultado. El entrenador rojiblanco, Antonio Contreras, tomó la palabra para enviar un mensaje cargado de humanidad hacia Ángel Villacampa, quien recientemente sufrió el fallecimiento de su padre.

“Siempre me habeis escuchado que el futbol solo es futbol y que es la más importante de las cosas menos importantes de la vida. Quiero mandar desde aquí un abrazo al entrenador del América, a Ángel Villacampa, por la muerte de su padre, lo hago de corazón, que descanse en paz. Un abrazo grande de compañero a compañero”, expresó el técnico español, visiblemente conmovido, en una declaración que rápidamente destacó por encima del análisis del partido.

Contreras profundizó en la dimensión personal del mensaje, dejando de lado cualquier rivalidad deportiva: “Lo que pasa en el futbol es otra historia, cuando se trata de un padre, una madre o una familia, por ahí no pasa. Tengo un compañero que imagino la estará pasando mal y aquí tiene otro compañero que le manda un abrazo de corazón”. Sus palabras reflejaron un tono poco habitual en las conferencias, donde el resultado suele monopolizar la conversación.

De hecho, Contreras y Villacampa han tenido una tensa relación desde se enfrentan en los Clásicos Nacionales entre Chivas y América, con discusiones tanto dentro del campo como dichos en conferencias de prensa. Sin embargo, lógicamente un hecho de esta magnitud sirvió para que el estratega rojiblanco dejara a un lado todo esto.

Contreras destaca la racha de Chivas sin perder

Yendo a lo estrictamente futbolístico, Contreras también resaltó el momento colectivo que atraviesa el equipo y el peso de sus referentes: “No hemos vuelto a perder, este equipo, con los últimos campeones de Liga, (Rayados, Pachuca y Tigres), no pierde”. Y cerró con una mención especial Alicia Cervantes, quien alcanzó a Omar Bravo como máxima goleadora del Rebaño: “Lo más importante es que una persona como ‘Licha’ haya alcanzado ese hecho histórico, quien ha currado mucho, ojalá que siga marcando goles, por el bien de ella”.