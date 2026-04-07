El partido entre Tigresy Chivas de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 enfrenta a dos de los equipos más competitivos de la campaña en un momento clave.

De cara a este enfrentamiento, los números juegan un papel fundamental para entender el momento de ambos equipos. Con la Liguilla cada vez más cerca, ambos clubes llegan con la obligación de sumar puntos que les permitan consolidarse en la parte alta de la tabla general.

El Club Deportivo Guadalajara se ubica en la primera posición de la clasificación con 31 unidades, producto de 10 victorias, un empate y dos derrotas, mientras que los “Felinos” son octavos con 17 puntos, con un balance de cinco triunfos, dos igualadas y seis descalabros.

En cuanto a mejor ofensiva, también el Rebaño Sagrado es primero, con 27 goles, donde 12 de ellos han sido de Armando González. Por su parte, el conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ha hecho 18 tantos.

Chivas se enfrentará a Tigres en la Jornada 14 del Clausura 2026.

Respecto a dianas permitas en el Torneo Clausura 2026, el Club Deportiva es la cuarta mejor con 13, mientras que Tigres es la octava con 15 tantos. Así, este enfrentamiento se perfila como uno de los más atractivos de la Fecha 14.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Tigres y Chivas

Cabe mencionar que el partido entre Tigres y Chivas, correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado 11 de abril en la cancha del Estadio Universitario, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Azteca Deportes.