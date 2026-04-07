El técnico de Tigres, Guido Pizarro, aseguró en rueda de prensa que no se guardará nada para enfrentar a Seattle Sounders en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup y al Club Deportivo Guadalajara en la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

El estratega argentino fue cuestionado sobre la posibilidad de realizar rotaciones en estos compromisos; sin embargo, dejó en claro que su equipo buscará competir al máximo y pelear por ambos certámenes.

“Pondremos lo mejor el día de mañana y el fin de semana también, entendiendo quien se encuentre mejor, pero para el día de mañana ya prácticamente es la recta final, son partidos decisivos, tanto en Conca como Liga, y pondremos lo mejor que está disponible”, mencionó.

Cabe mencionar que el conjunto regiomontano necesita imponerse a Chivas para mantenerse dentro de zona de clasificación, pues en estos momentos se ubica en la octava posición de la tabla general con 17 unidades.

“Hemos encontrado la regularidad, creo que hemos tenido partidos buenos, partidos no tanto, pero sabemos la importancia de cerrar bien, sabemos que este equipo entrando a la Liguilla es de otra manera, sabemos la importancia que tiene cada partido y lo afrontaremos como tal. Siempre el enfoque está en mejorar”, finalizó.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Tigres y Chivas

El encuentro entre Tigres y Chivas, correspondiente a la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado 11 de abril en la cancha del Estadio Universitario, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Azteca Deportes.