Chivas consiguió un empate ante Pumas que terminó siendo mucho más valioso de lo que aparenta en el marcador, ya que no solo le permitió mantener su invicto en casa, sino que además Armando González volvió a hacerse presente en el marcador, extendiendo su racha goleadora cada vez que el Guadalajara juega en el Estadio Akron. Por ello, este resultado dejó varias marcas importantes para el equipo rojiblanco.

La primera y más importante es que gracias a este punto, Chivas aseguró oficialmente su clasificación a la Liguilla del Clausura 2026, algo que incluso fue confirmado por la propia Liga MX. A partir de ahora, el objetivo del equipo será mantenerse en el liderato general para tener la ventaja de cerrar en casa todos los partidos de la Fiesta Grande, incluyendo una posible final.

En segundo lugar, Armando González firmó un doblete que lo colocó como líder en solitario en la tabla de goleo, acercándose a un logro histórico para el club. Con solo cuatro partidos por disputar en la fase regular, la posibilidad de lograr un bicampeonato de goleo comienza a tomar forma, algo que además podría aumentar aún más el interés de equipos europeos que ya han mostrado atención en su desempeño.

Armando González está cerca de hacer historia en Chivas

Por si fuera poco, gracias a esos goles, Chivas se consolidó como la mejor ofensiva del Clausura 2026, alcanzando 27 anotaciones en 13 partidos, una cifra que refleja el poder ofensivo del equipo. Este aspecto será determinante en la Liguilla, donde la capacidad de generar goles suele marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.

Finalmente, el empate también permitió que el Guadalajara extendiera su fortaleza como local, llegando a 11 partidos consecutivos sin perder en el Estadio Akron. En lo individual, Armando González alcanzó 10 partidos consecutivos de fase regular marcando en casa, una racha notable que solo se había interrumpido anteriormente en el empate sin goles frente a Cruz Azul durante la Liguilla pasada.

Chivas también es de las mejores defensas del Clausura 2026

Además de presumir la mejor ofensiva del torneo, Chivas también se ha consolidado como una de las defensas más sólidas del Clausura 2026, ubicándose solo por detrás de equipos como Toluca, Pachuca y América. Hasta ahora, el Guadalajara ha recibido apenas 13 goles en 13 partidos, una cifra que demuestra el equilibrio del equipo entre ataque y defensa.

Este rendimiento colectivo se refleja también en la diferencia de goles, donde el Rebaño Sagrado presume un +14, el mejor registro hasta el momento en el torneo. Esta ventaja podría resultar determinante en caso de un empate en puntos en el cierre de la fase regular, consolidando aún más la candidatura rojiblanca al título.