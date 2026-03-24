Chivas ha retomado el control absoluto dentro de la Liga MX en este Clausura 2026, en donde sigue dando pasos firmes en búsqueda del título del futbol mexicano gracias a la importante victoria frente a Rayados de Monterrey, triunfo que también le devolvió la esperanza de ganar un millón de dólares.

El Guadalajara marcha como líder absoluto del torneo local con 30 puntos en 12 jornadas disputadas, incrementando su ventaja frente a Toluca y Cruz Azul que dejaron escapar puntos tras empatar sus respectivos compromisos contra Pachuca y Mazatlán.

Es por eso que el Rebaño Sagrado volvió a acercarse peligrosamente en la tabla general de la Temporada 2025-2026 en búsqueda del premio que otorga un millón de dólares al primer lugar, quedando en tercer lugar a falta de cinco jornadas para que concluya la fase regular de este semestre.

Toluca es el líder con 63 puntos, seguido de Cruz Azul que tiene 62, mientras que Chivas tiene 59 unidades, acercándose peligrosamente a los primeros lugares, en donde toman mayor importancia las derrotas sufridas frente a estos dos equipos hace unas semanas.

Próximos rivales de Chivas, Toluca y Cruz Azul en el Clausura 2026

JORNADA CHIVAS TOLUCA CRUZ

AZUL 13 Pumas Querétaro Pachuca 14 Tigres San Luis América 15 Puebla América Xolos 16 Necaxa Mazatlán Querétaro 17 Xolos Club León Necaxa

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas UNAM del Clausura 2026?

El Guadalajara deberá disputar un amistoso contra Atlas durante la Fecha FIFA; sin embargo, su siguiente compromiso en el Clausura 2026 será frente a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron, duelo que está pactado para disputarse el domingo 5 de abril a las 20:07 horas, tiempo del centro de México.