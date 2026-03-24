Matías Almeyda es un entrenador que siempre deja una huella imborrable en los equipos en los que dirige, en donde Chivas no fue la excepción tras ganarlo todo con el Rebaño, por lo que otros clubes de la Liga MX han tratado de replicar ese éxito que tuvo con los tapatíos.

El Pelado recientemente se quedó sin trabajo tras ser cesado del Sevilla, por lo que su nombre de inmediato comenzó a sonar en el futbol mexicano, sobre todo en el entorno del Monterrey, equipo que está tratando de iniciar una reestructuración.

Sin embargo, esta no sería la primera ocasión en que los regiomontanos estarían buscando al timonel argentino, ya que David Medrano destapó que ya lo pretendieron en dos ocasiones, en las cuales el sudamericano los habría rechazado.

“A Matías Almeyda dos veces lo buscaron cuando estaba en los Estados Unidos. En algún momento, Monterrey y Cruz Azul fueron a buscar a Matías Almeyda y hoy que está sin equipo y que Monterrey está necesitadísimo de buscar a un estratega: fírmelo”, reveló el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué Matías Almeyda rechazó al Monterrey?

El Pelado es un entrenador que trata de ser fiel a su palabra, por lo que se niega a escuchar cualquier propuesta que le llegue mientras esté vinculado a alguna institución. En aquellas ocasiones, Almeyda estaba con contrato vigente con el San José Earthquakes, por lo que declinó las ofertas.